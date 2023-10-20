شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ4137 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لـ 4137 مواطنا فلسطينيا وإصابة 13162 آخر بجراح مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.

أوضح أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الارثدوكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبى 16 شهيد وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أن مجزرة كنيسة الروك الارثدوكس مزجت دم العوائل المسحية والمسلمة الذين التجأوا إلى الكنيسة طلبًا للحماية وهربًا من القصف

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى مسح عائلات مسحية من السجل المدنى الفلسطينى فى مجزة كنيسة الروم الارثدوكس، موضحا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلى من الأطفال والنساء والمسنين، وتابع بالقول: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهيدا ولازال عدد كبير من ضحاياها تحت الانقاض.

وتابع القول: تلقينا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا.

وأكد خروج 7 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلى ونفاد الوقود، خروج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود، استشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 اخرين خلال العدوان الإسرائيلى، تدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن تجرؤ الاحتلال الإسرائيلى على ارتكاب مجزرة مروعة فى كنيسة الروم الارثدوكس وقتل الأطفال والنساء والمواطنين الامنين من المسيحين والمسلمين عقب مجزرة المستشفى المعمدانى هو استمرار لمسلسل التطهير العرقى.

أشار إلى أن الصحة الفلسطينية تعمل استمرار خدمات غسيل الكلى وحضانات الأطفال والولادة الامنة والقيصرية والأورام والتطعيم وغيرها من الخدمات الهامة إلى جانب الخدمات العلاجية لجرحى العدوان بما هو متوفر من إمكانيات مستنزفة، مشيرا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلى والتسبب فى نزوح الاف المواطنين يعيق وصول المرضى للمستشفيات مما يشكل خطرا على حياتهم.