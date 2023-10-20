مواطنون يهتفون خلال المسيرة التضامنية بالحصرى: مش هنفرط فى سيناء

القاهرة - سامية سيد - شهدت المسيرة التضامنية بميدان الحصرى، بأكتوبر هتافات منها "مش هنفرط فى سيناء وسيناء الغالية"، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها لا لقتل المدنيين، فى إشارة لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، كما هتفوا فلسطين فى القلب.

وأدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الاسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنين الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة اكتوبر لأداة صلاة الغائب.

وشهد ميدان مسجد الحصري تجمع الاف من المواطنين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتي الموت "

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.