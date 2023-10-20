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"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".. هتاف أعضاء الحركة المدنية أمام مسجد مصطفى محمود

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القاهرة - سامية سيد - نظم العشرات من أعضاء الحركة المدنية مسيرة تضامنية أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، جموع المصريين لمسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى .

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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