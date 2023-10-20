شكرا لقرائتكم خبر عن "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".. هتاف أعضاء الحركة المدنية أمام مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم العشرات من أعضاء الحركة المدنية مسيرة تضامنية أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، جموع المصريين لمسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر.