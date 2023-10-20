شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يحتشدون بصحن الجامع الأزهر الشريف للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف، عقب صلاة الجمعة، بصحن المسجد، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وردد المتظاهرون هتفات منها: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لاسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين ايد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى.. يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الاطفال يسقط يسقط اعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.

ورفع المحتشدون أعلام مصر وفلسطين.. ولافتات تطالب الحكومات العربية بوقف تصاعد الانتهاكات والقتل بحق الشعب الفلسطينى.