شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يشاركون فى مسيرات تضامنية بالحصرى ويرتدون وشاح فلسطين لدعم غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أطفال والنساء بالمسيرات التضامنية بميدان الحصرى بأكتوبر لدعم الشعب الفلسطينى وقرارات الدولة المصرية، حيث ارتدى الأطفال وشاح فلسطين وردود هتافات بالروح بالدم نفديك يا فلسطين لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، كما أشعل بعض المواطنين النار فى علم إسرائيل.

وشهدت الوقفة التضامنية، تزايد أعداد حاملين علم مصر وفلسطين كما استخدم المواطنين الدف والطبلة أثناء الهتاف.

ونظم الآلاف من المواطنين وقفة تضامنية بميدان الحصرى لدعم الشعب الفلسطينى وقرارات الدولة المصرية، حيث ردد المواطنون هتافات تحيا مصر، وتسقط تسقط إسرائيل والشعب يريد تحرير فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، كما رفعوا أعلام فلسطين.