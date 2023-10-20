شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة بمسجد مصطفى محمود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المئات من المواطنين المتضامنين مع فلسطين صلاة الغائب على شهداء غزة فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشارك فى صلاة الغائب عدد من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، حيث نظم المئات من المواطنين وقفة سلمية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصرى يومها في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكرى الـ 50 لهذا النصر.