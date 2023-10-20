شكرا لقرائتكم خبر عن بلادي بلادي لك حبي وفؤادى.. أعضاء الحركة المدنية ينهون مسيرتهم أمام مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى آلاف المواطنين وأعضاء الحركة المدنية مسيرتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني التى قاموا بها صباح اليوم أمام مصطفي محمود بالمهندسين بترديد النشيد الوطني.

فيما شهدت المسيرة حضور العديد من أبرزهم حمدين صباحي وجميلة إسماعيل وكمال أبو عيطة وأكمل قرطام وإسراء عبد الفتاح خالد داود .

وردد المتواجدين هتافات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وطالبوا بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، جموع المصريات والمصريين لمسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصرى يومها في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكرى الـ 50 لهذا النصر.