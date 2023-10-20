ضبط شخصين انتحلا صفة شرطي وموظف للنصب على مواطني الحوامدية



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات واقعة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب انتحال الصفة أحدهما شرطى وآخر موظف بشركة الكهرباء بمنطقة الحوامدية.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على مالك محل بقالة، وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والادعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبا الواقعة (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، كهربائي - مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.