"دهب و46 كارت فيزا".. ضبط عصابة نسائية تخصص نشل في الأزبكية



محمد اسماعيل - القاهرة - ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بمنطقة الأزبكية.

وكانت قوة أمنية ضبطت إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها) وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - سيارة - 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك) ، وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل".. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.