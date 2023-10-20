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"دهب و46 كارت فيزا".. ضبط عصابة نسائية تخصص نشل في الأزبكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بمنطقة الأزبكية.

وكانت قوة أمنية ضبطت إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها 7 هواتف محمولة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها) وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - سيارة - 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك) ، وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل".. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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