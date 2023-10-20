ملك البحرين يصل القاهرة للمشاركة في قمة مصر الدولية للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر أن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.