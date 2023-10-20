من ميدان التحرير.. الآلاف يتظاهرون رفضا لتهجير الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: علاء أحمد

نظم آلاف المواطنين قبل قليل، وقفة تضامنية في ميدان التحرير، دعما للقضية الفلسطينية، ونصرة أهالي غزة ورفض تهجيرهم.

وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني، وأعربوا عن رفضهم التام لتهجيرهم من قطاع غزة.

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.