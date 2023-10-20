شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4 آلاف شهيد.. جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لـ 4137 مواطنا فلسطينيا وإصابة 13162 آخر بجراح مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.



جرائم الاحتلال



جرائم الاحتلال

- ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على شعب فلسطين فى قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4254 شخصا.

- 4137 استشهدوا فى غزة، و81 فى الضفة الغربية، منذ بدء العدوان فى 7 أكتوبر الجارى.

‏‎- إصابة 13162 شخصا فى غزة منذ بدء العدوان، وفى الضفة 1400.