شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تكشف عن خطة الهجوم على غزة: غارات جوية ثم اقتحام برى ونظام جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي فى حربها على قطاع غزة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.

وقال جالانت إن الأهداف تشمل القضاء على الفصائل الفلسطينية، من خلال تدمير قدراتها العسكرية، وإنشاء "نظام أمني" جديد فى القطاع.

وأكد جالانت لأعضاء اللجنة أن الحرب ستتكون من ثلاث مراحل رئيسية.

وأضاف "نحن فى المرحلة الأولى، حيث تجرى حملة عسكرية تتضمن غارات جوية ثم مناورة برية بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة الفصائل وتدميرها".

وأوضح أن المرحلة الثانية ستستمر فى القتال ولكن بكثافة أقل حيث تعمل القوات على "القضاء على جيوب المقاومة".

وتابع: الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمنى جديد فى قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فى قطاع غزة، وخلق واقع أمنى جديد لمواطنى إسرائيل وسكان المنطقة المحيطة بغزة.