شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس أبو مازن يصل إلى مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ، للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، والمقرر إن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بالمطار.

وأكد عدد من الدول المشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.