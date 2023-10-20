شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نحتاج إلى التعاون من أجل منع الحرب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى التعاون من أجل أن لا تنزلق المنطقة فى حرب على مستوى المنطقة بالكامل ويكون تأثيرها على المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني: "محتاجين نكون أحد الدروس نستخلصها إحلال عملية السلام مرة أخرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين مرة أخرى فى إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".