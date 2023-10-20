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رئيس وزراء بريطانيا: أشكر الرئيس السيسى على جهوده لتوفير المساعدات لغزة

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القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها لتوفير المساعدات الإنسانية الى غزة.

تعهد سوناك خلال لقاءه الرئيس السيسي، بمساعدة مصر في جهودها.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القاهرة، اليوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط، في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت في فلسطين، وما تلاه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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