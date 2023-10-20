شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: أشكر الرئيس السيسى على جهوده لتوفير المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها لتوفير المساعدات الإنسانية الى غزة.

تعهد سوناك خلال لقاءه الرئيس السيسي، بمساعدة مصر في جهودها.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القاهرة، اليوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط، في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت في فلسطين، وما تلاه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة .