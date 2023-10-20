شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يشاركون بمسيرة فى ميدان الحصرى: "شعب مصر روحنا وإحنا روحه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من المواطنين الفلسطينيين المشاركين فى المسيرة التضامنية بميدان الحصرى، بالسادس من أكتوبر، الشكر للمصريين لدعمهم القضية الفلسطينية وغزة، "شعب مصر روحنا وإحنا روحه"، حيث أكدوا أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة، وتقف مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأدي عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الإسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنون الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة أكتوبر لأداة صلاة الغائب.

وشهد ميدان مسجد الحصري، تجمع آلاف من المواطنين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.

وهتف المواطنون "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا ريس ومعاك حتي الموت".

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.