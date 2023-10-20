شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بمسيرة الأطباء لدعم غزة يرفضون استهداف الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردد الأطباء المشاركون بالمسيرة الاحتجاجية أمام نقابة الأطباء، عددا من الهتافات الرافضة لاستهداف المنشآت الطبية بالقصف الصهيونى، والأطقم الطبية، قائلين: لا لاستهداف المنشآت الطبية، لا لاستهداف الأطقم الطبية.

وقد توافد للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية، أعضاء نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين.

وكان قد ناشد د.أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة، و ذلك بمشاركة كافة الأعضاء بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد.

ودعا كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن الوقفة للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل، مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء ( البالطو الطبي الابيض) لتأكيد رسالة التضامن مع الاطقم الطبية.