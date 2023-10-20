شكرا لقرائتكم خبر عن حرق علم إسرائيل في المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بشارع النصر أمام المنصة، بمدينة نصر، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، زيادة أعداد المشاركين، وحرق عددا منهم علم إسرائيل تعبيرا عن الرفض لقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وهتف المواطنين "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.