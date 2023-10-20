ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.