لغز جثة متعفنة داخل شقة بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قادت رائحة كريهة رجال المباحث إلى جثة في حالة تعفن داخل شقة بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة.

اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية دائرة قسم قصر النيل.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "سيد.م." عُثر عليه في حالة تعفن دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.