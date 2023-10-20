بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.. محافظ الجيزة يتابع المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ناهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها.

وشملت جولة المحافظ، وفقًا لبيان الجمعة، متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي الي شارع جامعة الدول العربية، ويشهد تركيب سور خرساني؛ لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل الي ٢٠ مليون جنية، وتضم الأعمال أيضا رصف طبقة الطريق و طلاء للأسوار والبردورات وصيانة لأعمدة الإنارة كمرحلة ثانية.

وشدد راشد، على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق؛ لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال، دون تأخير، ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، متابعة أعمال تطوير واستحداث يوتيرن لمخرج موقف ناهيا؛ لرفع كفاءة حركة دخول وخروج السيارات بالموقف، ومنع التكدسات المرورية بالشوارع المحيطة.

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