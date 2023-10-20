شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسيرة التضامن مع القضية الفلسطينية أمام المنصة وفتح طريق النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل المسيرة التضامنية التى نظمها الآلاف من المواطنين المصريين، تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وتأييدا وتفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات لأزمة حيال الأزمة.

كما أعيد فتح طريق النصر فى الاتجاهين أمام حركة السيارات، عقب انتهاء الوقفة التضامنية.

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسى".

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.