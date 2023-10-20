شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا يؤكد مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023، والمقرر انعقادها في العاصمة الإدارية غدا السبت.

وكتب رامافوزا على موقع "إكس": "تمت دعوتنا للمشاركة في قمة القاهرة للسلام التي ستعقد غدا لمناقشة الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين".

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

وبعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري السابق، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، قررت عدة دول ومنظمات المشاركة في القمة المقرر انعقادها السبت.