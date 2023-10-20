شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على منازل فلسطينيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فى غارات عنيفة شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على منازل، وبنايات، وشقق سكنية فى أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر بأن 4 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلى على بناية سكنية، لحظة خروج المواطنين بعد أداء الصلاة فى المصلى الواقع فى الطابق السفلى فيها، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا فى دير البلح، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا، وإصابة عدد آخر، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وانتشلت الطواقم الطبية، وطواقم الإنقاذ 18 جثمانًا من تحت ركام منزل فى رفح جنوب القطاع، كانت الطائرات الإسرائيلية دمرته فى ساعات الفجر الأولى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالى، واستهدفت فى مجملها أبراجًا سكنية فى منطقة أبراج الزهراء السكنية جنوب غزة، ودمرت نحو 40 برجًا، تؤوى بداخلها نحو 6 آلاف فلسطينى، أصبحوا مشردين فى الشوارع، بينهم نساء وأطفال وكبار فى السن.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية مربعًا سكنيًا فى حى تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد أن دمرت نحو 20 منزلًا وبناية سكنية فيه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.