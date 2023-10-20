شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسي وأردوغان يشددان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولى نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.

وثمن الرئيس التركى الدور المصرى فى تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولى للعمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بشكل نهائى، استنادًا لحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.