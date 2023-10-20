طعنات سكين تكتب جريمة قتل في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص بطعنات سكين بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل دائرة قسم شرطة كرداسة.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ضباط البحث الجنائي بسرعة فحص مسرح الجريمة ومعاينة جثمان المجني عليه ورصد آخر مشاهدة له.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن خلافا تجدد بين "أحمد.ر." وآخر تطور إلى مشاجرة أشهر على إثرها الثاني سلاحا أبيض "سكين" وانهال عليه بالطعنات فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن العقيد عبد الحميد السبكي مفتش مباحث شمال أكتوبر، من ضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة جثمان القتيل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.