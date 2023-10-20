"إلحقوني بنتي مشنوقة".. مأساة "عروس بولاق" داخل غرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة مع آلام المرض النفسي قررت "نورهان" كتابة المشهد الأخير في قصتها بطريقة صادمة لتعثر عليها أسرتها جثة تتدلى من حبل مُثبت بالسقف.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من سيدة يبدو صوت صراخها جليا عبر الهاتف "إلحقوني بنتي مشنوقة".

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين أن "نورهان.م.ع." 21 سنة، أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا؛ لمرورها بأزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.