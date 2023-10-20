معهد بحوث القطن يكرم عدد 18 متدربًا من 12 دولة إفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة حفل تكريم لعدد 18 متدربًا من 12 دولة إفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، بأنه تم امس الحفل الختامي للدورة الافريقية "تحسين إنتاج وتربية القطن تحت ظروف التغيرات المناخية بحضور السفير حسن النشار نائبًا عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسيد فهمي منسق البرنامج، الاستاذ الدكتور شرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، و الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية، و الدكتور أحمد عبد المغني – أستاذ التربية ومنسق الدورة، المهندس خالد شومان – جمعية قطن مصر، ولفيف من قيادات المركز ومعهد القطن.

وأكدت الدكتورة عبير عرفة - وكيل المعهد للبحوث ومنسقة الدورة، أن وزارة الزراعة تثمن الدور الهام التي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الافريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية ونقل الخبرات في مجال زراعة القطن، وقالت بأن التعاون بين الوكالة والمعهد قد أثمر عن عدد أربعة دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة خلال الثلاث أعوام الماضية وذلك ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا لتدريب حوالي 90 مبعوثًا من أفريقيا.

وأفاد الدكتور مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأن هذا البرنامج لتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وأكد على أن معهد بحوث القطن مستمر في تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات للدول الافريقية من أجل دعم وتقوية وتعزيز هذا التعاون في مجال زراعة القطن لتحقيق أهداف التنمية لتلك الدول، وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الافريقية.

وأعرب المتدربون عن خالص شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والمجهود الذي بذلته كل من الوكالة المصرية للشراكة ومعهد بحوث القطن في إعداد وتنظيم هذه الدورة، وأكدوا علي أنهم سوف يعملون علي نقل الخبرات والمهارات التي أكتسبوها من خلال المزج بين التدريب العملي والنظرى والزيارات الميدانية لمختلف قطاعات القطن في مصر، من أجل تحسين قطاع القطن لبلادهم.