وقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات لغزة.. "السريان الأرثوذكس" توجه دعوة لكنائس الغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أصدرت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بيانًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت البطريركية في بيان لها: بعد مرور أسبوعين على الحرب في غزة وتدمير الحجر على رؤوس البشر وارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل لا سابق ولا مثيل له، وأمام استعصاء الحلول، نجد أنّه من واجبنا جميعاً أن نقف متّحدين بالصلاة ومطالبين بوقف هذه الحرب البشعة وحقن الدماء وحماية الأرواح.

وأضافت: مناظر مئات الأطفال القتلى والأمهات الثكلى وأشلاء المدنيين، وبخاصة بعد استهداف المشفى المعمداني، تحمل الأسى إلى القلوب.

وتابعت: استهداف الأطفال الأبرياء وأمّهاتهم وإبادة عائلات بكاملها، هو خارج منطق القيم السماوية.. لقد فقد أهل غزة وفلسطين الأمان؛ فلا المستشفيات أو المدارس، ولا المساجد أو الكنائس، ولا مقرّات المنظمّات الدولية تحمي حقّ الإنسان في أدنى مقوّمات الحياة، بالإضافة إلى منع إدخال الماء والدواء والغذاء.

واستطردت: الروح البشرية التي تنعم بالحرية هي هبة الله وما يحصل مخالف لمشيئته، أمام هذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية المروّعة، نهيب بكنائس المشرق وبحاضرة الڤاتيكان وكنائس الغرب والمنظمات الدولية والأمم المتحدة السعي لوقف إطلاق النار وحماية الحياة البشرية التي منحها الله للإنسان، وفتح المعابر لإيصال الماء والغذاء والدواء للمحتاجين في قطاع غزّة.

واستكملت: نصلّي كي يتوقّف إطلاق النار ويحلّ السلام في أرض السلام، ونطلب من الله أن يعطي هذه المنطقة نعمة الحياة الحرّة الكريمة.