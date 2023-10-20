رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل نقيب الأطباء الجديد ويُكرِّم النقيب المنتهية ولايته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، التهنئة لنقيب عام الأطباء والنقباء بالنقابات الفرعية بالمحافظات، مؤكدًا على دورهم الفعَّال كحلقة وصل بين هيئة الرعاية والأطباء بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ودعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، نقيب عام الأطباء لزيارة محافظة الإسماعيلية للتعرف على نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي المتبعة داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، والإطلاع على الملف الإلكتروني الموحد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة الصحية، وهو ما يعكس منهجية هيئة الرعاية الصحية في التعامل مع المنتفعين ومقدمى الخدمة الطبية على حدٍ سواء.

من جانبه، كرَّم رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسين خيري، عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية السابق ونقيب الأطباء السابق، معربًا عن خالص تقديره وامتنانه ، لجهوده الكبيرة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة هيئة الرعاية، أو خلال فترة توليه منصب نقيب عام الأطباء، مثمنًا دوره البارز في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإسهاماته بشكل فعّال في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتحسين ظروف عمل الأطباء.

وثمَّن الدكتور أسامة عبدالحي نقيب عام الأطباء، دور هيئة الرعاية الصحية في إحداث طفرة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الشامل، و دورها الايجابي في تحسين جداول الاجور للأطباء و دعمهم معنوياً، منوهًا إلى التعاون المثمر مع الهيئة خلال الفترة المقبلة فيما يخدم مصلحة الأطباء، موجهًا الشكر للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق، على دوره في قيادة النقابة لمدة 8 سنوات متتالية ومجهوداته الملموسة في تحسين حياة الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأكد نقيب عام الأطباء، سعي النقابة إلى التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مجال التعليم الطبي من خلال لجنة التعليم والتدريب الطبي المستمر بنقابة الأطباء، بما يدعم الاستثمار في الكوادر والكفاءات من الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.

وشهد اللقاء والتكريم، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.