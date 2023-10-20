شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر: سنرسل صور مجازر غزة للمنظمات الدولية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، شاركنا جموع الشعب المصرى وعبرنا عن رأينا لمساندة حقنا والدفاع عن أرضنا، لأننا نرى هجوما غير مبررا على مصر لأن المستهدف من هذا العدوان مصر، ولابد من مناصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد جبران خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلام محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن عدد العمال المنضمين للاتحاد 8 ملايين عامل، وبدأنا فى إرسال رسائل لكل العلاقات الدولية لصور مفجعة لكل ما يحدث فى فلسطين، كما اتصلنا بجميع دول العالم لدعم القضية الفلسطينية.

أوضح محمد جبران أنه تم إرسال صور للمجازر والأنين الذى يعانى منها أهل غزة لهذه العلاقات، كما سنرسل للمنظمات الدولية والعالمية جميعا الصور الدامية، لمساندة القضية الفلسطينية ودور مصر لدعم القضية، مشيرا إلى أن ردود أفعال هذه العلاقات الدولية صادمة عندما رأوا هذه الصور لأنهم لم يصدقوا هذه المجازر البشعة وأبدوا تضامنهم مع القضية.

تابع محمد جبران، الإعلام الصهيونى مسيطر على الإعلام العالمى، ونحن نواجه حرب شرسة بصمودنا وتكاتفنا فى الأزمة، مؤكدا أنه خلال الـ 10 الأيام الماضية سقطت بعض الأقنعة لبعض الدول القريبة منا.