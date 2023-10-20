شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الشفاء فى غزة يوضح تفاصيل الحالات الأكثر احتياجا للرعاية الطبية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التعاون والإتحاد بين مصر وأشئقانا في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي صرحت وزارة الصحة المصرية برفع درجة الإستعداد والطواريء في المستشفيات بـ8 محافظات، للتعامل مع أي طوارئ طبية على وقع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، وإمكانية استقبال المصابين والجرحي.

وذكر بيان وزارة الصحة المصرية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي وجه بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، الذي أكد خلاله أن الوزارة أجرت خطة لتحديد بعض المحاور التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، وأيضا توفير اللقاحات واسطوانات الأكسجين لإنقاذ المرضي الفلسطنيون.

وخلال هذا الصدد، وفقا لتصريح خاص لليوم السابع أوضح الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستفي الشفاء في غزة، أبرز ما يحتاجون إليه أشقئانا في فلسطين وغزة، ومن هم الحالات التي يرغبون في ذهابها لمصر لحصولها علي العلاج.

في البداية، أكد مدير مستشفي الشفاء في غزة علي الرغبة في خروج أكبر عدد ممكن من الجرحي ذوي الحالات الحرجة، وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهم:

-المرضي الذين تعرضوا لإصبات في الدماغ أي المخ.

-المرضي أصحاب الإصابات في العمود الفقري.

-المرضي الذين يحتاجون للخضوع لجراحة للأوعية الدموية.

-من يعانون بمشاكل في الصدر يجب خضوعهم لجراحات الصدر.

-المرضي الذي يحتاجون للخضوع لجراحة عامة.

-مشاكل العظام المختلفة، ففي عدد كبير من المرضي تطلب حالتهم الصحية للخضوع جراحة العظام.

-وأخيرا عمليات تجميلية في الجسم بعد تعرضهم للكثير من التشوهات.

وأخيرا أكد مدير مستشفي الشفاء في غزة، أن فلسطين وبالأخص غزة تحتاج لجميع المساعات الطبية، لكي يستطيعون علاج المرضي وتقديم الرعاية الطبية لهم سريعا.