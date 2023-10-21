رئيس "الثروة السمكية" يكشف أسباب نفوق أسماك الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت منطقة ميناء "المكس" بمحافظة الإسكندرية نفوق أعداد من الأسماك؛ مما تسبب في حالة قلق ورعب لدى الصيادين بالإضافة إلى تقديم أحد نواب طلب استجواب لدى الحكومة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن نفوق الأعداد محدود للغاية ولا يوجد أي شيء مقلق أو غير طبيعي، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود أزمة بيئية بسبب تلوث أو مواد مشعة أمر غير صحيح.

وأضاف "مصيلحي"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن السبب الحقيقي هي التغيرات المناخية وتحديدًا ارتفاع درجات حرارة المياه، لافتًا إلى أن اقترابهم بهذا الشكل راجع للبحث عن الطعام.

وأشار إلى أن الهيئة أرسلت فرق بحث مختلفة وسحبت عينات من المياه والأسماك النافقة للتأكد من الوضع البيئي.

وكان قد تقدم النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، حول نفوق أفواج كبيرة من الأسماك البلطي والبوري على سطح البحر في ميناء المكس غرب الإسكندرية.