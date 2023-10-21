علاج وفحص أكثر من 2600 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الزراعة، قافلة بيطرية في الغربية لعلاج وفحص اكثر من 2600 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الغربية لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين وقد صرح مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 253 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 166 وعلاج الطفيليات الدخيلة لعدد 821 حالة وتم عمل 95 عمليه جراحية وتم تحصين 732 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 162 من الأغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية و رش 375 بعدد اجمالي 2604 حاله لدي 783 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة.