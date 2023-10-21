نشرت فيديوهات مضللة دعمًا لإسرائيل.. مصرية توبخ مراسلة شبكة CNN

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمراسلة السابقة للتليفزيون المصري، رحمة زين، في أثناء توجيهها انتقادات متعددة لمراسلة شبكة CNN الإخبارية، التي نشرت فيديوهات مضللة عبر الشبكة دعمًا لإسرائيل.

ووجهت "زين" حديثها إلى مراسلة CNN بقولها: أين هي قناتكم من تغطية ما يحدث؟ انقلوا ما يحدث، قولوا الحقيقة.. أفهم أنك مجرد موظفة أنكِ دمية.. أفهم أن لديكِ سياستك الخارجية الخاصة أعلم أنكِ تتحدثين نيابة عن حكومتك وأعلم أنكِ تمثلين حكومتك ويقال أنكم دولة تدعي احترام حرية التعبير.

وأضافت: ديمقراطيتكم هي التي أتت بحماس، والآن نشاهد احتلالًا ونشاهد نتائج صمتكم.. نتائج كذبكم وتضليلكم، نحن نقف بجانب الفلسطينيين ونقف بجانب العرب، يحاولون تغيير الوقائع لأنكم من تملكونها هذه هي مشكلتنا أنتم تملكون سرد الحقائق وتسيطرون على الأمم المتحدة.

وتابعت: تملكون هوليود وتملكون كل هذه الأبواق التي تتحدث بروايتكم.. أين هي أصواتنا؟ يجب أن يتم سماع أصواتنا أيضًا كنا نشاهد قناتكم وبدلًا من الحداد على ضحايانا وبدلًا من الحداد على هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، كان علينا التعامل مع مزيد من سبل تجريد العرب من إنسانيتهم.