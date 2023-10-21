نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ 57 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وجاء أبرزها ما يلي:

السبت 14 أكتوبر

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 15/10/2023، مؤكدًا أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية: وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني، يستفيد من دورات الأسبوع التدريبي العاشر 155 متدرب من جميع المحافظات.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مشاركة منصة "أيادى مصر" في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور والذي يقام علي مدار يومي السبت والأحد ١٤ و١٥ أكتوبر الجاري بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة ٩٥ عارض من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية والذي يعقد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي، مشيرًا إلي أن عدد المحافظات المشاركة من أيادي مصر في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بلغت حوالي ١٣ محافظة هي الوادي الجديد والغربية وأسيوط و شمال سيناء والفيوم وقنا والشرقية والقليوبية و كفرالشيخ و الدقهلية وأسوان والأقصر و الجيزة، مشيراً إلي تفقد السادة المحافظين و الشخصيات العامة المشاركة في الملتقي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمنتجات منصة " أيادي مصر" بحضور ممثلي المشروع من وزارة التنمية المحلية بالوزارة، والفريق المعاون من شركة "اي-اسواق" الذي يقوم بتسجيل الحرفيين الجدد من محافظة الوادي الجديد والمحافظات المشاركة بالمعرض وتصوير منتجاتهم من خلال فريق التصوير المحترف الخاص بالمنصة.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته لمحافظة بورسعيد والتي قام خلالها بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وهي:

- افتتح المركز اللوجيستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة بمني ديوان عام المحافظة المطور.

- تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

- افتتح مبني ديوان عام المحافظة المطور.

- تابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء إستاد النادي المصري البوسعيدي.

- تفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا".

- شهد اصطفافًا لمعدات المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة استعداد لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث.

- تابع ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بإحدى القري السياحية بمدينة بورسعيد.

- تفقد مجمع الأسواق ويفتتح مهرجان تخفيض الأسعار بالمحافظة.

الأحد 15 أكتوبر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية .

الإثنين 16 أكتوبر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، يوم الاثنين عن مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لعدد (٩١) وظيفة بالمحافظات (سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) وذلك لمدة ١٥ يوماً تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧ وتنتهى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١، موضحًا أنه سيتم تقييم المتقدمين في المسابقة بناءً على عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

كما تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، حول النتائج التي حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض "تراثنا ٢٠٢٣ " للحرف اليدوية والتراثية والذى عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بقاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلي أن مبيعات العام الحالي بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلي 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

الثلاثاء 17 أكتوبر

قام اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكريم عدداً من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022 /2023 وعدد من مسئولي التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسئولي التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقد قام وزير التنمية المحلية، بمنح أوائل الدورات شهادات تقدير لتميزهم بها.

وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عصر اليوم منفذ لبيع السلع الأساسية والغذائية بمدينة ايتاي البارود وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية بجميع محافظات الجمهورية و تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز "، وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة للمنفذ للتأكيد من وجود تخفيضات حقيقية علي جميع السلع المعروضة بالإضافة الي جودة تلك المنتجات.

كما شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المؤتمر الذى نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمجمع المؤتمرات بمدينة دمنهور تحت عنوان " حكاية وطن - البحيرة " وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطني واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشباب من أبناء المحافظة.

الأربعاء 18 أكتوبر

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة ، وبدأ وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في سوق العبور بعقد لقاء مع عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق، حيث استعرض معهم آليات ضبط الأسعار في السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من منافذ " المواطن أولًا " التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، حيث تضمنت الجولة تفقد منفذ شارع جسر السويس ، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين .

كما تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عمل شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وفقاً للتعاقد المبرم بين المحافظة والشركتين، حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ بالقاهرة بتفقد عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والميادين في أحياء المنطقتين لمتابعة مستوى النظافة وعمل الشركتين على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط .

الخميس 19 اكتوبر

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" بالقاهرة برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الأغذية والزراعة بالقاهرة والدكتور عادل زقيزق مستشار الخدمات الرقمية بالمكتب الإقليمي للفاو وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب وتنمية القدرات والتنمية الاقتصادية.

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء العاملين بالمحليات... احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 بختام فعاليات الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ 139 متدربا من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية.

كما التقى السيد / اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع السيد/ حسن شحاتة وزير العمل بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين بالمحافظات ، وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات ومن بينها مجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.