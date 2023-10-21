ليلة الدم في حي السلام.. فريق بحث لحل لغز مقتل "إنجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها؛ لكشف ملابسات مقتل فتاة بمدينة السلام شرق العاصمة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارًا من مأمور قسم ثان السلام بورود بلاغ من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيلة بها آثار اعتداء بآلة حادة في ظروف غامضة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم؛ لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص والمعاينة مقتل "إنجي.م." بها آثار طعنات بسلاح أبيض "سكين"، وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

خطة البحث تركزت على فحص آخر مشاهدة للمجني عليه ورصد تحركاته والتأكد من ووجود خلافات بينها وبين آخرين ترقى للقتل مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وصولا إلى تحديد وضبط الجاني.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.