شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 21/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 ص
موعد صلاة العصر 53: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:37
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 3:57
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:29
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:21
وقت صلاة الظهر 12:27
موعد صلاة العصر 3:43 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 ص
موعد صلاة العصر 51: 3
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:32
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