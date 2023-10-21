شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "من أسوان لراس التين.. سينا مصرية ليوم الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح اليوم، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: ملايين المصريين ينتفضون لدعم فلسطين ويؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ويعلنون دعم موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية.. زعماء العالم فى القاهرة للمشاركة بقمة السلام

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«من أسوان لراس التين.. سينا مصرية ليوم الدين» ملايين المصريين ينتفضون لدعم فلسطين ويؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ويعلنون دعم موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية «من أسوان لراس التين.. سينا مصرية ليوم الدين» ملايين المصريين ينتفضون لدعم فلسطين ويؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ويعلنون دعم موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية





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