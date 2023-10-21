شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار نتيجة قذائف أطلقتها قوات الاحتلال داخل الأراضى الفسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سماع دوي انفجارات داخل الأراضى الفسطينية، نتيجة قذائف أطلقتها قوات الاحتلال.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن هناك غارات إسرائيلية عنيفة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف أبراج العودة شمال شرق بيت لاهيا.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لـ 4137 مواطنا فلسطينيا وإصابة 13162 آخر بجراح مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.

أوضح أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الأرثوذكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبى 16 شهيدا وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أن مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس مزجت دم العوائل المسيحية والمسلمة الذين التجأوا إلى الكنيسة طلبًا للحماية وهربًا من القصف