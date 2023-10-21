شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا تواكب جهود مصر لفتح معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تواكب الجهود التي تبذلها مصر لفتح معبر رفح ، مشيراً في تغريدة على حسابه بموقع X ، إلى أن باريس ستخصص في أقرب وقت "رحلة خاصة" تحمل مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين.

ومساء الجمعة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.