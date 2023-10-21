اعرف خطة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الأحادية فى 17 معلومة

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القاهرة - سامية سيد - بالتوازى مع اتفاق العالم على ضرورة إنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، اتخذت مصر عددا من الخطوات على المستوى الوطنى لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لمواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، بالتوازى مع التوجيهات للقيادة السياسية بضرورة التعامل مع هذا الملف بحسم .

خلال هذا التقرير نرصد 17 خطوة للدولة ممثلة فى وزارة البيئة للحد ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

1- شمل الإطار التشريعى للدولة إصدار قانون إدارة المخلفات حيث تضمنت بنوده وبعض المواد فيه حظر الاستخدام ورصدت عدة عقوبات للمخالفين.

2- حرصت مصر على إعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، وكانت بمثابة خطوة لتمهيد الطريق للبحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

3- وقعت وزارة البيئة وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، فى مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار

4- تعاونت وزارة البيئة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

5- اتخذت وزارة البيئة خطوات لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات رفع الوعى لدى مختلف أصحاب المصلحة بالاضرار الجسيمة لاستخدام اكياس البلاستيك.

6- أطلقت وزارة البيئة عدة حملات فى بعض المحافظات منها مدينة الغردقة على مدى 3 سنوات لتأهيلها لبدء تطبيق اجراءات منع استخدام تلك الأكياس.

7- بدأت وزارة البيئة أيضا فى تطبيق ذات الإجراءات فى محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ بالتوازى مع استضافة مؤتمر المناخ COP27.

8- بنت وزارة البيئة على هذه الإجراءات والتجارب السابقة فى تطبيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

9- عملت وزارة البيئة على إيجاد البدائل المناسبة لهذه النوعية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها الشنط القماش متعددة الاستخدام .

10- أصدرت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية عددا من المواصفات والمعايير وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والإطار التشريعى والاجرائى اللازم، لمنع استخدام الأكياس البلاستيك .

11- السعى لتوفير التكنولوجيا الحديثة للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.

12- نقل التجربة اليابانية فى مجال منع استخدام الأكياس البلاستيك وتقليل انتاجها، حيث نجحت اليابان فى تقليل الاستخدام لها بنسبة 50% خلال عامين من تطبيق الاجراءات.

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13- عقد عدة جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27، واعدت دراسات وتقارير وبناء القدرات.

14- تسعى وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى المشروع إلى استكمال اعداد الادلة الارشادية، و مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفنى للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار فى انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

15-بحث إمكانية تمدى فترة تنفيذ المشروع حتى 2027 لتحقيق اهدافه، وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك.

16- تبحث وزارة البيئة امكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم فى توفير آلية تمويلية ميسرة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

17- أعدت لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار فى سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادى الاستخدام"، التابع لوزارة البيئة، والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO‏"، تقريرا عن ماتم إنجازه من انشطة خلال الفترة الماضية قبل استكمال تنفيذه مستقبلا.

جدير بالذكر أن مشروع مصر واليابان لمنع استخدام الأكياس البلاستيك يهدل إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، عبر النظر فى مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، و التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، ونعزيز ممارسات التصميم الاقتصادى فى الصناعة وتشجيع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة.