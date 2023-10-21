بالانفوجرافيك.. حصاد وزارة الزراعة في اسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي"، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٣ وحتى ١٩ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المنتدى العالمي للأغذية بالعاصمة الإيطالية روما نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاءه مع وزير الزراعة الايطالي "فرانشيسكو لولوبريجيدا"، وذلك على هامش حضوره منتدى الغذاء العالمي، وناقش معه اوجه التعاون القائمة بين البلدين فى مجال الزراعة والموضوعات المشتركة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، في القطاع الزراعي ودعم المزارعين، كما عقد اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، لمتابعة أعمال الرقابة على منظومتي الحجر الزراعي والبيطري

فيما وافق وزير الزراعة، على صرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو لـ305 مستفيد، كما كرم مزارعي القمح، على مستوى الجمهورية، والذين حققوا أعلى انتاجية هذا العام، من المحصول، خلال حفل ختام فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار، كما افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المعرض الدولى الثالث والعشرون للدواجن والماشيه والأسماك «أجرينا» بمشاركة 485 شركة محلية وعالمية من 12 دولة

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي مواصلة العاملين بالقطاع ومديريات الزراعة والإدارات الزراعيه المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها، كما أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا حول أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية والانتاجية، والتي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي.

بينما نفذت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذية برنامجا تدريبيا حول طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى، كما اعلن عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي في مجال التحقق والتثبت من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل اختبارات الميكروبيولوجي، بمشاركة أكثر من ٢٠ متدرب من ٥ شركات مختلفه في مجال التصنيع الغذائي وشارك أيضا فيه من دول عربيه شقيقه من خلال الاونلاين، فضلا عن دورة تدريبية لمفتشي الحجر الزراعي المصري حول طرق سحب عينات الحاصلات الزراعية، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي ٦٠٠٠ عينة.

وقام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ويرافقه لجنة من الادارة بزيارة إلى محافظتي الشرقية وكفر الشيخ لمتابعة الاستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية، كما قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي يرافقه لجنة من الادارة بزيارة الى محافظة القليوبيه؛ لمتابعة الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية.

بينما التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء مع وفد من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك، كما شارك مركز بحوث الصحراء في الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادى الجديد، والذي افتتحه اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بمشاركة محافظى أسوان، والمنوفية، وشمال سيناء، ومطروح

وكثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، كذلك أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية أعمال القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة و القري الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية لمدة ٦ أيام

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.