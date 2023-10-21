شكرا لقرائتكم خبر عن معاونو الكهنة.. تعرف على أبرز رتب ودرجات الشماس في الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفظ الكنسية القبطية الأرثوذكسية بخصوصية كبيرة فى المجموعة المسؤولة عن أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية والقداسات، ويظهر دور الشماس، وهو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن فى أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، والقداسات، وورد ذكر وظيفته لأول مرة فى سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)؛ حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز رتب ودرجات الشمامسة فى الكنيسة.

الابصالتس

معناها: مرتل ... من كلمة (إبصالموس) ومعناها مزمور أو ترتيلة

دوره: يرتل التسابيح والألحان

ويقول الألحان عن فهم وبروح الصلاة

الأغنسطس / الأناغنوستيس

معناها: قارئ... من كلمة (أناغنوس) ومعناها (فصل) ... وهى مثل ما نقول فى مقدمة الإنجيل القبطى (أو أناغنوسيس ايفول)

دوره: يقرأ القراءات الكنسية (فى القداس و الصلوات)

لابد أن يدرس الكتاب المقدس جيدا ويعرف فكر الكنيسة وعقيدتها حتى يكون مؤمن بما يقرأه

الإيبوذياكون

معناها: مساعد شماس.. من كلمة (إيبو) ومعناها (تحت) و(ذياكون) معناها شماس

دوره: يهتم بأمور النظام فى الكنيسة ولابد أن يعى الطقس جيدا

الدياكون

معناها: شماس / خادم و هى أول درجات الكهنوتية

دوره: يساعد الأب فى كل الخدمات و هو عين الأب والأسقف ومن الممكن أن يناول الدم المقدس فى القداس.

الأرشيذياكون

معناها: رئيس الشمامسة

ينظم عمل كل الشمامسة ويساعد الأسقف