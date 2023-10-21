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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتويات حقيبة الإسعافات داخل السيارة أثناء السير بالطرق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون المرور مكونات حقيبة الإسعافات الأولية التى تعد من الأشياء التي لا بد من توفرها في السيارة، خاصة خلال فترة السفر ليتم اسخدامها خلال وقوع الحوادث المرورية، وتتكون حقيبة الإسعافات من التالى:
- زوج قفاز طبي
- رباط ضاغط 10×3سم
- رباط شاش 10 ×3 سم
- شاش مبطن بالقطن (دريسنج 10×20سم)
- مقص قاطع
- شريط لاصق (بلاستر) عرض 2.5 × 3 سم
- دليل الإسعافات الأولية
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