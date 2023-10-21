شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع طارئ لنقابة المهندسين لبحث سبل دعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اليوم السبت، جلسة طارئة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك للتأكيد على تأييد وتضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وتضامنًا مع صموده في مواجهة قوات الاحتلال، وبحث سبل دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وكانت قد أدانت نقابة المهندسين المصرية بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني، التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكدت النقابة أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية وجرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية هي حرب إبادة وتصفية واستهداف ممنهج للمدنيين العُزل، ما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا وواضحًا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية التي تنتهك كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

واستنكرت الصمت الدولي المُخزي على هذه المجازر الصهيونية، واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ونُحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المُساندة لقوات الاحتلال، المسئولية لتواطئها على هذه الجرائم، ونطالب بالتدخل الفوري لوقف الإبادة التي تحدث في حق شعب أعزل.