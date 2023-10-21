شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات الكشوف الطبية للمترددين على عيادات فاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عيادات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" تقدم خدمات الكشف لتخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية بالمجان.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، يوجد عيادات للكشف أيضا فى تخصصات أكثر دقة كالسكر والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء مثل قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، وصرف علاج مناعي بأمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والإخصائيين والاستشاريين.