شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات الكشوف الطبية للمترددين على عيادات فاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، يوجد عيادات للكشف أيضا فى تخصصات أكثر دقة كالسكر والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء مثل قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، وصرف علاج مناعي بأمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والإخصائيين والاستشاريين.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا تقدم خدمات الفحص الطبي من تحاليل وأشعات مثل التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، بالإضافة إلى عمل الفصائل لأكياس الدم rh والفحص الفيروسي لأكياس الدم للكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج دقيقة للتحاليل الطبية.
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