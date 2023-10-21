شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط وزارة النقل لإنشاء 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المصرية مخططا لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، يشمل إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وينشر الخليج 365 خريطة الموانئ المقرر إنشائها وكذلك المناطق اللوجستية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

-يضم المخطط إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية بإجمالي 25.

-يضم 10 ميناء جاف.

-يشمل إنشاء 15 منطقة لوجيستية.

-المناطق المخصصة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

"السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - كركر - أبو سمبل - الطور - السلوم - القنطرة شرق - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - الطور - رأس سدر - بئر العبد".

-وقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.