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94 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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