وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012